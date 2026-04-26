Liz Konmi, poslanica u parlamentu Severne Dakote, poginula je nakon što se avion srušio u prigradskom parku ubrzo nakon poletanja. Avion je viđen kako ponire pre nego što je eksplodirao u plamenu. Hitne službe su odjurile u mali park gde su zatekle olupinu zahvaćenu vatrom.

Avion je tek napustio aerodrom Kristal u subotu ujutro kada se srušio na zelenu površinu u Bruklin Parku, severno od Mineapolisa.

Demokratska-nestranačka liga Severne Dakote, ogranak nacionalne Demokratske stranke, potvrdila je smrt Konmijeve u objavi na društvenim mrežama, nazivajući je šampionkom javnog obrazovanja, životne sredine i transparentnosti. "Potpuno smo slomljenog srca i uništeni zbog gubitka poslanice Liz Konmi. Njena smrt je dubok gubitak za našu državu", navela je stranka u objavi na platformi X.

Avion se zapalio čim je poleteo

Policajci su odgovorili na prijavu o padu malog aviona u 11:51 ujutru i pronašli letelicu koja se srušila i zapalila u parku u gradu Bruklin Park, u Minesoti, ubrzo po poletanju, izjavio je policijski inspektor Bruklin Parka Met Rejb.

Policija je viđena kako gasi požar, ali ni Konmi ni pilot, koji još uvek nije identifikovan, nisu mogli biti spaseni.

Inspektor Rejb je rekao da se avion srušio ubrzo nakon poletanja, ali nije želeo da kaže koliko je ljudi bilo u letelici. Savezna uprava za vazduhoplovstvo saopštila je da su u avionu bile dve osobe. Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) saopštio je da istražuje pad u koji je umešan avion tipa Beech F33A i očekuje da će istražitelji uskoro stići na lice mesta.

Guverner Keli Armstrong dao je izjavu nakon tragedije, rekavši:

- Liz je služila svojoj državi i zajednici sa brigom i saosećanjem, od njene službe u zakonodavnom telu i u državnoj Komisiji za borbu protiv trgovine ljudima, do njenog rada na obrazovanju, staništima i imigraciji. Kjersti i ja smo ožalošćeni ovim tragičnim gubitkom i izražavamo naše najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima i kolegama poslanicima. Molimo stanovnike Severne Dakote da nam se pridruže i zadrže ih u svojim molitvama.

Zamenica guvernera Mišel Strinden takođe je govorila o "integritetu" koji je donela gospođa Konmi.

- Srce mi je slomljeno zbog tragične smrti poslanice Konmi, drage prijateljice i bivše koleginice sa kojom sam imala privilegiju da služim u državnom Predstavničkom domu - navela je ona.

- Liz je donela integritet, saosećanje i nepokolebljivu posvećenost svom radu u odborima za obrazovanje i pravosuđe, i bila sam ponosna što sam sa njom sarađivala na naporima da ojačamo naše škole. Moje misli su sa njenom porodicom i svima koji su je znali i voleli - dodala je.

(Mirror)

