Američki istraživači mora su 2023. godine naišli na neobičan objekat na dubini od oko 3.300 metara u Zalivu Aljaske. Predmet, prečnika većeg od deset centimetara, otkriven je uz pomoć daljinski upravljanog podvodnog vozila, pričvršćen za stenu, a zbog izgleda je ubrzo dobio nazive „zlatna kugla“ i „zlatno jaje“.

Dok su kamere približavale objekat, naučnici su pokušavali da utvrde o čemu je reč. Pretpostavke su se kretale od morske sunđeraste životinje i korala do omotača jajeta, saopštila je Nacionalna okeanska i atmosferska administracija.

Atmosfera tokom otkrića bila je napeta, ali i pomalo filmska - prokomentarisao je jedan član ekspedicije i dodao da ga je prizor podseća na početak horor filma, dok je drugi uporedio situaciju sa uvodnom scenom serije Dosije X.

Neobičan nalaz brzo je privukao pažnju javnosti i podstakao razne teorije. Istraživači su zato pažljivo izvadili objekat specijalnom opremom i poslali ga na detaljnu analizu u Smithsonian National Museum of Natural History.

Nakon opsežnog istraživanja, utvrđeno je da „zlatna kugla“ zapravo predstavlja deo morske anemone, odnosno ostatke tkiva sa njenog donjeg dela, gde je bila pričvršćena za podlogu.

Preciznije, reč je o ostacima odumrlih ćelija povezanih sa dubokomorskom vrstom Relicanthus daphneae.

Iako se u početku očekivalo jednostavno objašnjenje, slučaj se pokazao znatno kompleksnijim. Kako je naveo zoolog Alen Kolins, bilo je neophodno povezati različite naučne oblasti – od morfologije i biologije dubokog mora do genetike i bioinformatike – kako bi se došlo do tačnog zaključka.

Misterija je rešena – "zlatna kugla" nije jaje, sunđer niti nešto vanzemaljsko, već ostatak dubokomorske anemone - izjavio je Kolins.

Uprkos razrešenju ovog slučaja, naučnici naglašavaju da okeani i dalje kriju brojne nepoznanice i ostaju jedno od najmanje istraženih područja na Zemlji.