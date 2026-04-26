Tramp je u intervjuu za Foks njuz naveo da su SAD godinama finansijski i vojno "nosile" NATO, kako bi, prema njegovim rečima, zaštitile Evropu od Rusije.

"Veoma sam razočaran NATO-om jer nisu bili tu za nas", rekao je Tramp, dodajući da su SAD uvek bile spremne da pomognu saveznicima.





On je istakao da je od pojedinih članica alijanse tražio angažovanje u određenim operacijama, ali da su one, kako tvrdi, odbile da se uključe i poručile da "ne žele da se mešaju", dok je Velika Britanija, prema njegovim rečima, ponudila angažman tek nakon završetka sukoba.

"To je neprihvatljivo, ne možemo da imamo takav odnos", poručio je američki predsednik. Tramp je ocenio da u okviru NATO postoji nedostatak jedinstva i koordinacije, kao i da SAD često ostaju jedini ključni nosilac bezbednosnih obaveza.