Bakingemska palata potvrdila je danas da će četvorodnevna državna poseta britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama biti održana prema planu, uprkos pucnjavi tokom večere Udruženja dopisnika Bele kuće (WHCA) kojoj je prisustvovao predsednik SAD Donald Tramp.

"Nakon razgovora obe strane Atlantika tokom dana i postupajući po savetu vlade, možemo da potvrdimo da će državna poseta njihovih veličanstava biti održana prema planu", saopštio je portparol Bakingemske palate, preneo je Rojters.

On je dodao da su kralj i kraljica "veoma zahvalni svima koji su brzo reagovali kako bi se osiguralo da poseta ostane na snazi" i da se raduju njenom početku koji je planiran za sutra. Ranije danas Tramp je za Foks News naveo da će poseta kraljevskog para Velike Britanje biti realizovana prema planu.

"On (Čarls III) je sjajan čovek i radujemo se susretu. Zaista je izuzetna ličnost i veliki predstavnik svoje zemlje, i hrabar je", rekao je Tramp u intervjuu za Foks njuz.

Dodao je da britanski kralj već dugo ima pozitivno mišljenje o njemu.

"Provešćemo se sjajno. On predstavlja svoju naciju kao retko ko", naveo je Tramp.

Pozvali Trampa nakon napada

Kako je prethodno izvestio NBC News pozivajući se na izvore, Čarls III i kraljica Kamila privatno su kontaktirali Trampa i prvu damu SAD Melaniju Tramp kako bi izrazili zabrinutost i saosećanje povodom incidenta na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Osumnjičeni za pucnjavu nema krivični dosije i nije bio na radaru policije.