Avioni gotovo svih velikih avio-kompanija – od „Rajan era“, „Britiš ervejza“ do „Amerikan ejrlajnsa“ – imaju plava sedišta, i to nije slučajno. Izbor ove boje zasniva se na njenom psihološkom uticaju na putnike.

Vodeći dizajner u oblasti avijacije Najdžel Gud, čija firma već tri decenije sarađuje sa avio-kompanijama, objašnjava da njihov zadatak nije samo da istaknu brend, već i da stvore prijatno i funkcionalno okruženje u kabini.

„Naš cilj je da obezbedimo enterijer koji pruža komfor i smanjuje stres tokom putovanja. Plava boja u tome ima važnu ulogu jer deluje umirujuće“, ističe Gud.

Ovakvo mišljenje deli i autorka „Vodiča za psihologiju boja“ Anđela Rajt.

„Anksioznost tokom leta je česta, a plava boja ima relaksirajući efekat. Povezuje se sa poverenjem, stabilnošću, vedrinom i svežinom, zbog čega ne čudi što su je avio-kompanije izabrale za enterijer“, objašnjava ona.

Trend plavih sedišta u avionima pojavio se pre nekoliko decenija i zadržao se do danas, upravo zbog kombinacije funkcionalnosti, estetike i pozitivnog uticaja na putnike.