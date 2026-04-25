Iako deluje kao sitnica, prava garderoba može značajno uticati na udobnost tokom putovanja.

Koju garderobu izbegavati u avionu

Laurie, koja godinama prati svet avijacije kao supruga pilota, podelila je korisne savete o tome koja odeća nije praktična za let.

Jedan od njenih glavnih saveta je da izbegavate belu garderobu.

„Za više od 20 godina, nosila sam belo samo dva puta – i oba puta sam se isprljala“, kaže ona, navodeći situacije poput prljavog prtljaga ili zaprljanih sedišta u čekaonici.

Zašto kombinezoni nisu dobar izbor

Iako su moderni i atraktivni, kombinezoni mogu biti vrlo nepraktični tokom putovanja avionom.

Zbog skučenog prostora u toaletu, presvlačenje ili korišćenje toaleta može postati neprijatno i komplikovano. Zato se preporučuje da birate odeću koja se lako skida i oblači.

Problem sa uskom i krutom garderobom

Još jedna česta greška je nošenje neudobne odeće poput:

krutog teksasa

uskih farmerki

kožnih komada

Tokom leta dolazi do promene pritiska u kabini, što može izazvati nadutost i nelagodnost. U takvim uslovima, uska odeća dodatno otežava kretanje i može uticati na cirkulaciju.

U ekstremnim slučajevima, dugotrajno sedenje u neudobnoj garderobi može povećati rizik od problema sa cirkulacijom.

Kako izabrati udobnu odeću za avion

Ako želite prijatan i bezbrižan let, najbolji izbor je:

lagana i rastegljiva odeća

širi krojevi

sportski i udobni materijali

Ukoliko ipak želite da nosite farmerke, preporučuje se model sa elastinom koji se prilagođava telu.

Zašto je izbor garderobe važan

Osim udobnosti tokom leta, praktična odeća olakšava i prolazak kroz aerodromske kontrole. Teški materijali i dodatci poput kaiševa mogu usporiti proceduru i stvoriti dodatni stres.

Kada razmišljate o tome šta obući za avion, imajte na umu da je udobnost važnija od stila. Pravilno odabrana garderoba može učiniti putovanje mnogo prijatnijim i bez stresa, bez obzira na dužinu leta.