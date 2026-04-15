Australijska nacionalna avio-kompanija Qantas predstavila je prve detalje ambicioznog projekta pod nazivom Project Sunrise, koji će omogućiti putovanje bez presedanja između Londona i Sidneja i to za oko 22 sata.

Planirano je da ova ruta bude pokrenuta 2027. godine, uz niz inovacija koje bi mogle da promene način na koji doživljavamo duga putovanja avionom.

Kako pripreme odmiču, iz kompanije poručuju da sve ide po planu. Prvi avion već se nalazi u fabrici Airbus u Tuluzu, gde su ugrađeni svi ključni delovi – trup, krila, rep, stajni trap i motori. Od naredne godine očekuju se test letovi, dok bi putnici uskoro mogli prvi put da lete bez zaustavljanja na relacijama Sidnej–London i Sidnej–Njujork. Time bi se ukupno trajanje putovanja skratilo i do četiri sata u odnosu na današnje letove sa presedanjem.

Ideja za Project Sunrise datira još iz 2017. godine, kada je Qantas najavio plan da poveže istočnu obalu Australije sa velikim svetskim centrima direktnim letovima.

Za realizaciju projekta naručeno je 12 aviona Airbus A350-1000ULR, posebno dizajniranih za ekstremno duge letove. Fokus nije na broju putnika, već na udobnosti i izdržljivosti.

Putnicima će na raspolaganju biti više klasa, od ekonomske i premijum ekonomske do luksuznih biznis i prve klase.Jedna od najzanimljivijih novina je posebna “Wellbeing Zone” – prostor namenjen svim putnicima za istezanje, kretanje i opuštanje tokom leta, uz vođene sadržaje i zdravu hranu.

Iako direktan let skraćuje putovanje (trenutno traje i do 27 sati uz presedanja u Singapuru, Dubaiju ili Abu Dabiju), problem vremenske razlike ostaje. Sidnej je čak 10 sati ispred Londona.

Kako bi ublažili tzv. džet lag, avion će imati 12 različitih svetlosnih režima, uključujući simulaciju izlaska i zalaska sunca. Ovi režimi će se automatski menjati kako bi pomogli putnicima da se lakše prilagode vremenskoj zoni destinacije.

Prvi avion trebalo bi da bude isporučen krajem 2026. godine, dok se početak komercijalnih letova očekuje u prvoj polovini 2027, piše Metro.uk.

Prema procenama, karte će biti oko 20 odsto skuplje u odnosu na sadašnje letove na istoj ruti koji uključuju presedanja. Pored linije između Londona i Sidneja, Project Sunrise obuhvata i direktne letove između istočne Australije i aerodroma Džon Kenedi u Njujorku. I ova ruta trebalo bi da traje oko 22 sata, čime će dodatno pomeriti granice modernog avio-saobraćaja.