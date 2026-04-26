Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je danas preko pakistanskih posrednika Sjedinjenim Američkim Državama koje su crvene linije Teherana u pogledu američkih zahteva za okončanje rata, a koje se tiču nukelarnih pitanja i Ormuskog moreuza, prenela je iranska agencija Fars.

Agencija naglašava da su prosleđene poruke "nepovezane s pregovorima" Irana i SAD i da ih treba posmatrati kao "inicijativu Irana za razjašnjenje situacije u regionu".

Arakči je ranije danas doputovao u Islamabad nakon jednodnevne posete Omanu na razgovor sa pakistaniskim zvaničnicima.

Prethodno je američki predsenik Donald Tramp izneo tvrdnju da je Iran poslao "ponudu" SAD sa ciljem da udovolji zahtevima Vašingtona, a koja navodno uključuje okončavanje iranskog nuklearnog programa.

Ovo je druga poseta ministra spoljnih poslova Irana Pakistanu u proteklih 48 sati, nakon čega će Arakči putovati u Moskvu.

Tokom prethodne posete Pakistanu, Arakči se sastao sa načelnikom Generalštaba vojske Pakistana Asimom Munirom, potpredsednikom Vlade i ministrom spoljnih poslova Išakom Darom, kao i premijerom Šehbazom Šarifom.