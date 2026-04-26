Folk pevač Haris Džinović govorio je o bivšoj supruzi Melini Galić, sada Arnold, koja se nedavno udala za bogataša iz Engleske, Džefrija Arnolda.

Dotakao se i odnosa sa ćerkom Đinom, koji je i te kako poljuljan od kako se priklonila majci.

- Nije me iznerviralo kad sam video za Melininu udaju, jer sam ja tokom ove dve i po godine saznao masu stvari koje sam preskočio. I sad, šta god da se desi u narednom periodu, to više nije iznenađenje. To sam u dva meseca posle razvoda sortirao i napravio rez. Gotovo, nema ništa više i kraj. To traje već dve godine i nešto, otkad sam ja potpuno slobodan i oslobođen svih stvari u glavi. Ništa me ne zanima, samo idem okolo i smejem se. Misliće neko da sam lud. Potpuni mi je mir u kući i dobro mi je raspoloženje. Meni je razvod dobrodošao da se malo odmorim od svih tih stvari. Nisam sumnjao da li mi je Melina bila neverna, jer da sam sumnjao onda bih otkrio. A s druge strane, dobro je što nisam - govorio je Haris Džinović.

- Nisam ništa čuo o tome dok je bila u braku. Posle toga sam čuo sijaset priča raznih vrsta. Kažu ljudi svašta. Znate vi to bolje od mene, vi čačkate. Neću ja to da kažem. Mene to ne zanima, da ja iznosim te stvari i prljav veš. Ne pada mi na pamet. Nikad se nisam nakašljao pored nje, a ne da sam uradio nešto. Nikad dete nisam udario, možda jednom, kad im je bilo 10 godina - priznao je pevač, a potom se osvrnuo na odnos sa ćerkom Đinom.

- S njom imam neke prilično zamrznute odnose. I to je sve što bih vam rekao. Da l' imamo komunikaciju? Zamrznuti odnosi - znači da nema ni odgovora. Nemam ja emocija više, isključio sam. Za Đinu kažem: "Nek je živa i zdrava!". Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Hoće da se uda, da napravi svoju decu, da napravi svoju familiju i ja mislim da je to sasvim normalno za svaku žensku osobu. I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju decu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Samo što on neće otići, ostati će ovde u ovoj kući - otkrio je Džinović.

Haris Džinović je, inače, kasnio na snimanje ove emisije, koja se uživo emitovala, a onda je, po dolasku, zahtevao nešto što je voditeljku iznenadilo.

