Predsednik Rusije Vladimir Putin planira da primi ministra spoljnih poslova Irana Abasa Arakčija, koji sutra dolazi u zvaničnu posetu Ruskoj Federaciji, saopštio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Da. Možemo da potvrdimo", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje ruskog Interfaksa u vezi sa posetom šefa iranske diplomatije.

Ministar spoljnih poslova Irana započeo je u petak međunarodnu turneju, tokom koje je posetio Pakistan, a potom otputovao u Oman.

Tokom boravka u Pakistanu bilo je najavljeno da bi moglo da dođe i do konsultacija sa američkim pregovaračima Stivom Vitkofom i Džaredom Kušnerom, međutim predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je izjavio da je otkazao njihovo putovanje u Pakistan.

(Tanjug)