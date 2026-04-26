Početkom sedmice, od sutra, u Srbiji biće pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine, temperature će se kretati oko i iznad 20 stepeni Celzijusa, ali ne zadugo! Već od srede sledi preokret koji će nas pogoditi i za prvomajske praznike, što bi mnogima moglo da poremeti planove, a već u noći između 30. aprila i 1. maja iznad Srbije nadviće se se veoma hladna vazdušna masa. Marko Čubrilo prognozira da će relativno hladno ostati sve od 7. maja!

Nakon toplih dana i temperatura iznad 20 stepeni, već sredinom nedelje, tačnije od srede, 29. aprila očekuje nas umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično s kišom, najavio je Republički meteorološki zavod, a koje će da trajati sve do nedelje, 3. maja.

Prema najavama RHMZ-a od četvrtka, 30. aprila, pa sve do kraja sedmice, odnosno 3. maja, što će obuhvatiti i prvomajske praznike, zadržaće se promenlјivo vreme uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i lokalne pojave kiše i kratkotrajnih plјuskova, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Temperature narednih 5 dana u Srbiji

Kako se može videti na petodnevnoj prognozi RHMZ-a, u Beogradu, već od srede temperatura pada za 5 stepeni - maksimalna dnevna iznosiće 18 stepeni Celzijusa.

U četvrtak za dva stepena hladnije, dok će 1. maja najviša dnevna temperatura biti 17 stepeni.

Slične temperature biće i u Novom Sadu, dok će u Nišu u nedelju, prvog maja živa na termometru najviše dostići 15 stepeni, na Zlatiboru čitavih 10.

Iznad Srbije za 1. maj najhladnija masa

Prema pisanju domaće meteorološke stranice "Hailz Srbija", 30. aprila i 1. maja će se iznad Srbije nalaziti najhladnija vazdušna masa, sa temperaturama na 1.500 m nadmorske visine između 0 i -4 stepeni Celzijusa.

"U nizijama, na velikoj površini, će se temperatura, za sada, ujutro 1. maja, na 2 metara visine, spustiti na 0 °C, a uz tlo će temperature biti nekoliko stepena u minusu. Preko dana će temperature biti, u proseku, oko 15 °C", saopštava "Hailz Srbija".Prvi efekti zahlađenja osetiće se već u sredu, kada će temperature u zapadnoj polovini severnog i centralnog pojasa Srbije, sredinom dana, biti oko 10 stepeni celzijusa, dodaju.

Kada je reč o padavina, odnosno kiši, prema navodima ovde domaće meteorološke stanice, trenutno traje trend smanjenja ukupne količine akumulirane kiše na teritoriji cele Srbije 30. aprila i 1. maja.

"Van jugozapadne Srbije, gde se može ostvariti 10–20 l/m², količine kiše će biti od jedva merljive do 10 l/m²", ističu.

Marko Čubrilo: Hladno sve do 7. maja

Do srede će biti uglavnom suvo, a od srede se očekuje naoblačenje i zahlađenje uz kišu povremeno, a večernji proračun je povećao očekivanu količinu kiše za jugoistok regiona, objavio je meteorolog amater Marko Čubrilo. Prame njegovim prognozama, relativno hladno bi ostalo sve do 07. maja!