Pilot je istakao savet da se nikada ne ulazi u avion u japankama, iz razloga o kome većina putnika uopšte ne razmišlja.

Pozvao je gledaoce da zamisle situaciju u kojoj moraju hitno da napuste avion.

„Ako putujete, na primer, na Bahame ili Karibe, logično je da želite da nosite japanke i šorc jer to deluje kao idealna odeća za destinaciju na koju idete. Ali takođe morate da razmislite o načinu da stignete tamo“, objasnio je.

Dodao je da se na svakom putu može se dogoditi nepredviđena situacija, kao što je hitna evakuacija. U takvim okolnostima, otvorena obuća, poput japanki, može biti ozbiljan problem. Za razliku od patika ili cipela koje čvrsto drže na stopalima, japanke lako ispadaju tokom trčanja ili spuštanja niz tobogan za evakuaciju.

Bosa noga povećava rizik od opekotina na vrućim površinama, posekotina od krhotina ili povreda na neravnom terenu.

Kapetan Stiv stoga savetuje zatvorene, čvrste cipele i odeću koja pokriva što je moguće veći deo tela.

„Nosite pamučnu odeću koja pokriva celo telo i neku vrstu obuće sa pertlama. Zašto pertle? Zato što će vam ostati na nogama. Ako morate da se spustite niz tobogan za hitne slučajeve, želite da vam cipele ostanu na nogama jer biste možda morali da bežite od aviona“, rekao je.

Takođe je objasnio zašto preferira pamučnu odeću.

„Pamučna odeća je bolji izbor jer može da pruži izvesnu zaštitu od toplote“, napomenuo je, dodajući da dugi rukavi i duge pantalone mogu pomoći u smanjenju rizika od opekotina i drugih povreda tokom evakuacije.