Termin „sirena“ je zapravo sleng naziv za putnika koji tokom leta ili zauzima više prostora nego što mu pripada.

„Koliko ja znam, to je interni termin kabinskog osoblja za putnika koji se 'raširio' po sedištu“, objašnjava Kolin Džons, pilot i osnivač i direktor kompanije za privatne mlaznjake Amalfi Džets.

Časopis Forbs opisuje „sirenu“ kao „pasivno-agresivni nadimak za putnika koji se raširi po nekoliko sedišta kako bi sprečio druge da uđu u njegov red“. Dodaju da je takvo ponašanje „posebno uobičajeno na praznim letovima, kada ima više slobodnih sedišta“.

Iako ovo ne znači da je u pitanju hitan slučaj, Džouns savetuje diskretnu proveru. „Ako to čujete, nema razloga za brigu, ali možda proverite koliko prostora zauzimate i da li zauzimate deo prostora osobe pored sebe“, dodaje on.

Pored „sirene“, postoje i drugi kodovi koje osoblje koristi, najčešće povezani sa medicinskim problemima.

Tako neke avio-kompanije koriste izraze „anđeo“ ili „Kod 300“ da signaliziraju medicinsku hitnost. Džejson Martineli, direktor operacija u Cirrus Aviation Services, ranije je objasnio da kodovi mogu značiti da je putnik „bez svesti, da ne reaguje ili da je u ozbiljnom medicinskom stanju“, piše Travel and Leisure.