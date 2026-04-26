U Libanu je 2.509 ljudi poginulo i 7.755 je ranjeno od 2. marta kada su počeli izraelski vazdušni napadi, saopštilo je libansko ministarstvo zdravlja na društvenim mrežama.

Libanska agencije NNA prenela je da je to povećanje broja žrtava jer je prema bilansu od subote, bilo 2.496 poginulih i 7.725 povređenih.

U Libanu je na snazi krhko primirje. Izrael je nastavio napade na jug Libana gde se nalazi uporište pokreta Hezbolah koji podržava Iran. Hezbolah napada ciljeve u Izraelu, prenosi Beta.