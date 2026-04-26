Vučić je prisustvovao Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Francuskoj na kojoj su, kako kaže, neki od gostiju rekli da je rat u Ukrajini "prvi rat u Evropi posle Drugog svetskog rata" i ocenio da to nije tačno.

" Mi smo napadnuti i to ne u skladu sa rezolucijama i poveljom Ujedinjenih nacija pre 27 godina, niko to ne može da porekne. Bila je to laka odluka za velike zapadne sile, bez bilo kakve dozvole Saveta bezbednosti. Danas, kada razgovaram sa Francuzima, Nemcima i ostalima, uvek mi kažu i koriste istu rečenicu: "Aleksandre, zašto vi još uvek gledate u prošlost? Okrenite se budućnosti". Kažu mi: Vodite računa o budućnosti vaše zemlje," naveo je Vučić.

"Kako očekujete da je normalno da neko prihvati gubitak 14 odsto teritorije?"

Kako je rekao, uvek im odgovori da "Srbija radi, da ima veći privredni rast, iako možda nije bogata".

"A onda ih pitam: "Da li ste, međutim, spremni da odete u Ukrajinu i kažete mom prijatelju Volodimiru Zelenskom: "Slušaj, ne razmišljaj o prošlosti, ono što se desilo sa Krimom 2014. desilo se, ali koga briga? Kako očekujete da je normalno da neko prihvati gubitak 14 odsto teritorije? " poručio je Vučić.

Dodao je da se međunarodno pravo ne primenjuje jednako na sve.

"Ako kažete da je Rusija prekršila teritorijalni integritet Ukrajine, zašto niko ne kaže da je prekršen teritorijalni integritet Srbije? Velike sile retko priznaju sopstvene greške. Uvek su male države krive, nikada velike " poručio je Vučić.

"Najveće i najsnažnije zemlje na svetu nisu priznale Kosovo osim SAD"

Kako je kazao, svuda na svetu ima država koje ne priznaju nezavisnost Kosova.

"Kina, Kazahstan, Rusija, mnoge druge države, Indija i sve ostale. I vi mislite "mi smo doneli odluku i to je to". Najveće i najsnažnije zemlje na svetu to nisu odlučile, osim SAD. Tako dolazimo do situacije da nismo u potpunosti usklađeni sa spoljnom politikom Evropske unije " podsetio je predsednik Srbije.

Dodao je da je Srbija imala preporuke i po tom planu i da možemo da budemo deo evropskog odbrambenog sistema, ali da ne možemo biti deo NATO"a

"Dajte nam nešto, dajte nam otvorene granice. Ne treba nam pravo veta, ne trebaju nam komesari, ne trebaju nam čak i vaši fondovi. Ne radi se o tome. Imali smo odnos javnog duga i BDP 79 odsto kad sam ja postao predsednik vlade, danas je 40 i nešto odsto. S tim nemamo problem. Ali o čemu se stvarno radi? Neko mora da stvori priliku za Srbiju i srpski narod i neko mora da kaže: "Dobro, možete da dobijete ovo" i da razumete naš stav. Jer uzeti 14 odsto nečije teritorije i sada kažete tom nekom da treba da bude srećan i da nas zadovoljite sa svim vašim odlukama koje su se desile posle toga.... To nije realistično " naveo je Vučić.

Naglasio je da Evropa mora da reši sve probleme na kontinentu.

"Rešite to, rešite to brzo i efikasno " rekao je Vučić.