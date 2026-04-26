Američki predsednik Donald Tramp je rekao da je bio u kontaktu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, ali nije otkrio datum njihovog poslednjeg kontakta.

On je rekao da SAD nastavljaju sa naporima da postignu rešenje sukoba u Ukrajini.

Predsednik SAD je izjavio da veruje da je rešenje u Ukrajini moguće.

- Radimo na situaciji između Rusije i Ukrajine. Nadam se da možemo postići rešenje - rekao je američki predsednik u intervjuu za "Foks njuz".

Tramp je izjavio i da veruje da će se sukob sa Iranom uskoro završiti. On je rekao i da SAD više neće slati američke delegacije u Pakistan na razgovore sa Iranom. Tramp je pozvao predstavnike Teherana da otputuju u Vašington ili da ga kontaktirajutelefonom.

- Ako žele da razgovaraju, oni mogu doći kod nas ili nas pozvati - rekao je Tramp u intervjuu za "Foks njuz".

Vašington i Teheran su 8. aprila objavili prekid vatre. Naknadni pregovori u Islamabadu završeni su bezuspešno, bez izveštaja o obnavljanju neprijateljstava. Međutim, Sjedinjene Države su započele blokadu iranskih luka. Posrednici pokušavaju da organizuju novu rundu pregovora, prenose RIA Novosti.