U toku je važan proces koji će u narednim godinama dovesti do potpunog redizajna evro novčanica.



Krajem aprila ove godine ističe rok međunarodnog konkursa za dizajn buduće serije, čime počinje ključna faza promene koja će u narednim godinama biti vidljiva u svakodnevnom životu građana širom Evrope.

Promena ima za cilj da osveži izgled novčanica posle više od dve decenije od njihovog uvođenja, uz zadržavanje visokih standarda bezbednosti, dostupnosti i ekološke održivosti, piše RTS.

Nova serija zadržaće šest apoena, od pet do 200 evra, dok se novčanica od 500 evra, koja je već povučena zbog bezbednosnih razloga i retke upotrebe, neće vraćati u opticaj.

Kada je reč o izgledu, izdvojene su dve tematske celine: evropska kultura i reke i ptice.Dizajneri koji učestvuju na konkursu imaju zadatak da kroz ove motive predstave ideje koje su prepoznatljive, funkcionalne i vizuelno upečatljive.

Nakon zatvaranja konkursa, nezavisni stručni žiri odabraće do deset najboljih rešenja, koja će potom razmatrati Upravni savet Evropske centralne banke. Tokom 2026. godine planirano je i uključivanje građana kroz javne konsultacije.

Kada će doći do konačne odluke?

Konačna odluka o izgledu novih novčanica očekuje se do kraja godine. Tek nakon toga biće poznato kada počinje njihova proizvodnja, dok će za ulazak u opticaj biti potrebno još nekoliko godina.

Iako promene neće biti trenutne, proces je već u toku, a novi izgled evra označiće sledeće poglavlje u njegovoj istoriji.