On je ocenio da Evropa mora da ojača sopstveni bezbednosni kapacitet nakon što je Tramp doveo u pitanje posvećenost Sjedinjenih Američkih Država kolektivnoj odbrani unutar Alijanse.

"Još uvek smatram NATO temeljnim kamenom evropske i severnoatlantske bezbednosti. Međutim, nakon što je predsednik Tramp izrazio sumnje u svoju posvećenost Članu pet i celom NATO savezu, moramo ojačati evropski stub NATO-a", upozorio je bivši generalni sekretar Alijanse govoreći za britanski Telegraf.

Rasmusen je istakao da Ukrajina treba da ima ključnu ulogu u novoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi, navodeći da bi ta zemlja mogla da predstavlja važan bedem prema Rusiji.

Prema njegovom predlogu, postojeća koalicija od oko 35 zemalja, sa sedištem u Parizu, mogla bi da proširi mandat sa zaštite Ukrajine na širu odbranu evropskog kontinenta.

"Kakav god da bude ishod mogućih budućih mirovnih pregovora, i dalje ćemo imati agresivnu Rusiju koja se graniči sa Evropom, tako da nam je Ukrajina potrebna kao bedem protiv te agresivne Rusije. Zato mislim da bi trebalo da uključimo Ukrajinu u novu evropsku bezbednosnu arhitekturu i time ojačamo NATO", istakao je Rasmusen.

On je naglasio da, bez obzira na ishod eventualnih mirovnih pregovora, Evropa mora da računa na dugoročnu bezbednosnu pretnju sa istoka.

Rasmusen je takođe ocenio da odbrambeni mehanizmi Evropske unije nemaju dovoljno vojnih kapaciteta, ističući da je potrebna operativna i sposobna grupa država spremnih na konkretno delovanje.

Bivši šef NATO-a takođe je kritikovao predloge Andrijusa Kubilijusa, komesara EU za odbranu, za evropski savet bezbednosti, opisujući ih kao "nejasne", preneo je GB News.

"Govorimo o čvrstoj odbrani Evrope. Dakle, potrebna nam je grupa zemalja u Evropi koje su sposobne i spremne da urade ono što je potrebno", dodao je.

Rasmusen je istakao da nova evropska bezbednosna struktura treba da dopuni, a ne da zameni NATO, uz zadržavanje ključne uloge SAD u okviru saveza.