Slab zemljotres jačine 1,8 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je sinoć u okolini Jagodine, objavio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Potres je zabeležen 25. aprila 2026. godine u 20.53 časova, na području centralne Srbije, a prema podacima Zavoda, epicentar je bio u blizini Jagodine, na dubini od 10 kilometara.

Zemljotresi ove jačine uglavnom ne mogu da izazovu materijalnu štetu, ali ih građani koji se nalaze u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti kao kratkotrajno podrhtavanje tla. Republički seizmološki zavod nastavlja da prati seizmičku aktivnost na teritoriji Srbije.

