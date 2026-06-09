Američki predsednik Donald Tramp umanjio je danas značaj napada iranskog drona u kojem je oboren američki vojni helikopter "Apač" u blizini Ormuskog moreuza, nakon što je ranije najavio da vojska Sjedinjenih Američkih Država mora da uzvrati na taj napad.

"To nije bila velika stvar", rekao je Tramp, a prenosi Volstrit džurnal.

Dodao je da su pilotu u dobrom stanju i istakao da su detalji incidenta "mnogo drugačiji nego što se misli", ali nije izneo više detalja.

Američki vojni helikopter AH-64 Apač srušio se u blizini Ormuskog moreuza, nakon što ga je napao iranski jurišni dron šahed.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da su vojnici spaseni u roku od oko dva sata nakon nesreće i da su u stabilnom stanju, dok je Tramp poručio da je iranska vojska napala i oborila helikopter i najavio da će američka vojska odgovoriti na taj napad.

Reagujući na Trampovu poruku, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je poručio da Ormuski moreuz nije deo međunarodnih voda, a nadležnost nad njim dele Iran i Oman i nalazi se na hiljade milja udaljenosti od obale Sjedinjenih Američkih Država, dodajući da inostrane vojne snage u blizini iranskih teritorija predstavljaju stalni rizik. Arakči je dodao da Iran preferira "jezik diplomatije", ali da je vojska te zemlje pokazala da ume da "govori i druge jezike".