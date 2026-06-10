Govoreći o incidentu gde je napadnut novinar od strane blokadera, predsednik se osvrnuo na nasilje blokadera, ali i naziv "ćaci" kojim su hteli da ponize sve ljude koji podržavaju politiku Srpske napredne stranke.

-Reč izvinite kod njih ne postoji. Nije neko drugi u Valjevu spaljivao prostorije, nego oni. Oni su ranili čoveka u Pionirskom parku. Njemu je neko rekao da je to normalno i poželjno u društvu. Marija Vasić je izmislila naziv "ćaci" i rekla ajde da ih tako ponizimo, gde se nakon toga pojavio taj natpis ispred jedne novosadske škole - rekao je Vučić.