U kratkom saopštenju, koje prenosi Rojters, Likud je saopštio da će se Netanjahu kandidovati na izborima i da očekuje da će na njima pobediti.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za ABC njuz da je "otvoreno pitanje" da li Netanjahu (76) želi da nastavi svoju političku karijeru.

Tramp je, na pitanje da li će Netanjahu učestvovati na predstojećim izborima u Izraelu, odgovorio da to ne zna i da se "pita da li Bibi uopšte želi da nastavi".

Ankete su više puta ukazivale da Netanjahuova koalicija neće osvojiti većinu na sledećim izborima, a najnovija anketa, koju je juče objavio jerusalimski tink-tenk Institut za Izraelsku demokratiju, pokazala je da 61 odsto izraelske javnosti smatra da Netanjahu ne bi trebalo da se kandiduje za funkciju premijera.

Premijera u Izraelu biraju poslanici u parlamentu, Knesetu. Parlamentarni izbori, koji još nisu zakazani, treba da se održe do 27. oktobra.

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