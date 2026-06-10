- Iranska vojska je potpuni i totalni haos. Veliki deo, poput njihove mornarice i vazduhoplovstva, ne postoji - potpuno su poraženi. Iran je sve samo priča, a nikakva akcija. Bliskoistočni nasilnik je MRTAV!!! - napisao je Tramp.

Dodao je da je Iran previše dugo odlagao pregovore o sporazumu, što bi, prema njegovim rečima, bilo odlično za njih.

"Sada će morati da plate cenu!", saopštio je Tramp.

Tramp: Slava Alahu!

Predsednik SAD nastavio je danas sa svojim objavama na svojoj društvenoj mreži Truth Social ističući da "lažni mediji odbijaju da izveštavaju koliko je efikasna američka pomorska blokada".

- Lažni mediji odbijaju da izveštavaju koliko je efikasna američka pomorska BLOKADA - najuspešnija blokada u istoriji pomorskog ratovanja. NIŠTA ne prolazi osim ako mi to ne želimo. To je ČELIČNI ZID! - napisao je Tramp

Američki predsednik je je da Iran više ne radi gotovo nikakav posao, ne plaća svoju vojsku niti račune i da se brzo pretvara u „propalu državu“.

Na kraju objave, dodao je opasku: "Mnogo nafte izlazi. Hvala Alahu!"

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