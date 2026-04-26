Francuski predsednik Emanuel Makron je tokom zvanične posete Grčkoj uputio poruku da bi Francuska reagovala ukoliko bi Turska ugrozila Grčku, naglašavajući da bi Pariz "bio prisutan" u slučaju pretnje grčkom suverenitetu.

Makron je poruku izneo u kontekstu jačanja grčko-francuskog strateškog partnerstva, ističući da je "suverenitet Grčke nepovrediv" i da Francuska ostaje čvrst saveznik Atine, preneo je danas grčki ERT.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis ocenio je da saradnja sa Francuskom ima "egzistencijalni značaj" za budućnost Evrope i stratešku autonomiju EU.

Francuski predsednik je iz srca istorijske Atine, ali i iz Predsedničke palate, juče ponovio da će Francuska "stajati uz Grčku u svakom kritičnom trenutku", dok su zvaničnici dve zemlje ocenili da sporazum predstavlja jačanje odbrambene saradnje na duži rok i model evropskog partnerstva u uslovima pojačanih bezbednosnih tenzija.

Tokom večere u Predsedničkoj palati, kojoj je prisustvovao i grčki predsednik Konstantinos Tasulas, Makron je sinoć istakao da su prijateljstvo i saradnja dve zemlje stabilan oslonac u evropskim i globalnim izazovima.

Tokom posete, Makron i Micotakis će danas posetiti fregatu "Kimon" u Pireju, održati sastanak u vili Maksimos i prisustvovati potpisivanju bilateralnih sporazuma, kao i zajedničkim izjavama za medije.