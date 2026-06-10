Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je rekao da će doneti odluku o pomilovanju devojke sa Novog Beograda.

- Pomilovaću devojčicu sa Novog Beograda. Divno čeljade, dete je pokušalo da se ubije. Samo je pokušala da pobegne - rekao je Vučić.

Predsednik se potom osvrnuo na slučaj Milice Živković i naveo da policiji, prema njegovim rečima, nije bilo dozvoljeno da obavi uviđaj.

- Nisu hteli da puste policiju da izvrši uviđaj posle ubistva Milice Živković. Nisu krivi mladi ljudi, već Đokić i političari koji bi da se dokopaju vlasti - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije ponovio je da odgovornost ne vidi kod mladih ljudi, već kod, kako je naveo, onih koji pokušavaju da politički profitiraju na njihovom nezadovoljstvu.