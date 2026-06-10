Kako navodi Instagram stranica Vesti Šabac, žena koja je prolazila tim područjem zatekla je ostatke životinje, nakon čega su obaveštene veterinarska i komunalna inspekcija.

Za sada nije poznato u čijem vlasništvu je bila krava, niti kako je njeno telo završilo na tom mestu.

Prizor je izazvao ogorčenje među građanima, a ispod objave nizali su se komentari zabrinutih i besnih ljudi.

- Aman ljudi, šta je ovo? Nikad veće nemarnosti i zla nismo činili prema životinjama, prema prirodi i okolini, prema komšijama... Pa kakvi smo mi to ljudi postali? - glasi jedan od komentara.

Građani očekuju da nadležne službe utvrde sve okolnosti ovog slučaja.