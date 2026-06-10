Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je rekao da je u jednom trenutku procenio da iza protesta stoji ozbiljan politički pokret čiji je cilj rušenje države.

- Ispričaću vam kako je sprečena revolucija. U jednom trenutku video sam da sve ide naopako i rekao sam da više ne mogu da glumim budalu. Osećao sam da se iza svega krije veliki politički pokret koji bi da sruši državu. Savetnici su mi govorili da budem fin. Morao sam nekog politički da napadnem, a oni su mi govorili: "Nemoj, podilazi im" - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije naveo je da je prelomni trenutak bio sastanak održan 12. februara u Predsedništvu.

- Čudno veče je bilo 12. februara u Predsedništvu. Bio je jedan profesor, bilo je mlađih ljudi, boraca, prvoboraca. Dogovorili smo se kakav će da bude otpor. Miloš Vučević je bio jedini od poznatih javnosti. Te noći smo doneli odluku da se suprotstavimo i borimo. Izvukli smo zemlju kao Feniks iz pepela. Radili smo pošteno - rekao je Vučić.

On je dodao da vrhunac podrške protestima nije bio 15. marta, već nekoliko nedelja ranije.

- Njihova najveća popularnost nije bila 15. marta, već nekoliko nedelja ranije. Četiri od pet glavnih policijskih jedinica bile su na njihovoj strani. Sve osim one koju vodi Repac. Sve smo znali, ali smo bili spremni da se borimo. Polako smo podizali svest kod ljudi šta se dešava - rekao je predsednik.

Govoreći o navodima o upotrebi zvučnog topa, Vučić je ocenio da je reč o, kako je rekao, "najjezivijoj laži".

- Tada dolazi laž o zvučnom topu, najjezivija laž uz onu o dečaku iz Valjeva. Te laži trebalo je da izazovu krvoproliće u Srbiji. Rusi su dokazali da se to nije dogodilo - rekao je Vučić.