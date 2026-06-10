Sezona letovanja je uveliko počela, a Grčka je i ovog leta jedna od najtraženijih destinacija među turistima iz Srbije. Dok društvene mreže preplavljuju fotografije plaža, girosa i tirkiznog mora, paralelno se vodi i jedna mnogo praktičnija rasprava – koliko novca je zapravo potrebno za dan na moru?

Upravo to pitanje pokrenulo je živu diskusiju u jednoj Fejsbuk grupi posvećenoj letovanju u Grčkoj, gde su turisti delili svoja iskustva o svakodnevnim troškovima.

Da li je moguće letovati sa 10 evra dnevno?

Tema koja je izazvala najviše pažnje bila je – da li se dan u Grčkoj može provesti sa samo 10 evra.

Prema komentarima članova grupe, odgovor glasi: moguće je, ali uz pažljivo planiranje i odricanje od određenih navika.

Jedan korisnik je objasnio da se sve svodi na organizaciju i način trošenja.

„Naravno da može. Ponesete hranu od kuće, kupujete na lokalnim pijacama, ne idete svakog dana na ležaljke i povremeno pojedete giros ili sladoled. Ako znate da uživate u jednostavnim stvarima, to je sasvim dovoljno“, naveo je on.

Dodao je i da njegova porodica u proseku troši oko 50 evra dnevno, što po osobi izađe na približno 10 evra.

Kako izgleda štedljivo letovanje?

Iz komentara se može zaključiti da turisti koji troše manje novca uglavnom biraju jednostavniji stil odmora.

To podrazumeva:

kupovinu hrane na pijacama i u marketima,

pripremu obroka u smeštaju,

izbegavanje plaćanja ležaljki,

jutarnju kafu na terasi umesto u kafiću,

večernje šetnje i boravak na javnim plažama.

Mnogi ističu da im ovakav način letovanja ne umanjuje uživanje, već im omogućava da više vremena provedu uz more, bez dodatnih troškova.

„Letovanje bez luksuza, ali sa uživanjem“

Turisti koji praktikuju skromniji odmor tvrde da se prava vrednost letovanja ne meri potrošenim novcem.

Za njih su najlepši trenuci oni jednostavni – kupanje, sunčanje, šetnja pored mora i opuštanje na terasi smeštaja.

Penzionerka koja je iznenadila sve

Među brojnim komentarima posebno se izdvojila priča jedne žene koja tvrdi da uspeva da letuje gotovo bez troškova.

Mira, koju su korisnici u šali nazvali „šampionkom štednje“, kaže da ona i prijateljica godinama imaju svoj sistem.

„Prijateljica i ja stavimo po deset evra u zajednički novčanik i to nam je dovoljno za 11 dana na moru“, navodi ona.

Njihov pristup letovanju zasniva se na maksimalnoj štednji – bez kafića, bez sokova i uz jednostavne obroke pripremljene u apartmanu.

Kafu kuvaju same, a hranu uglavnom donose od kuće ili kupuju samo osnovne namirnice poput voća, povrća i mlečnih proizvoda.

„Nama je to sasvim dovoljno. Naravno, mi smo penzionerke i nemamo velike prohteve“, dodaje ona.

Odmor ne mora da bude skup

Diskusija među turistima pokazuje da letovanje u Grčkoj može izgledati veoma različito – od potpunog uživanja u restoranima i plažnim barovima do vrlo skromnog i planskog trošenja.

U oba slučaja, ključ je u ličnim navikama i očekivanjima, a more ostaje isto za sve.