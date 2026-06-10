Netanjahu je optužio Erdogana za "represiju nad političkim protivnicima" i podršku palestinskom pokretu Hamas, navodeći da turski predsednik nema moralni kredibilitet da kritikuje Izrael, preneo je Tajms of Izrael.

"Antisemitski diktator Erdogan, koji sprovodi genocid nad Kurdima, podržava terorističku organizaciju Hamas, ugnjetava sopstveni narod i zatvara političke protivnike, poslednja je osoba koja može da propoveda moral Izraelu", naveo je izraelski premijer u saopštenju.

On je poručio da će Izrael nastaviti vojne aktivnosti protiv Irana i grupa koje smatra njegovim saveznicima, ističući da one predstavljaju pretnju po bezbednost regiona.

"Izrael i Armija odbrane, najmoralnija vojska na svetu, nastaviće da deluju snažno protiv Irana i njegovih saveznika, koji prete Bliskom istoku i celom svetu", kazao je Netanjahu.

Erdogan je ranije rekao da su izraelski napadi u Siriji i Libanu dostigli nivo koji predstavlja pretnju i za Tursku, ocenivši da izraelska "agresija" ugrožava stabilnost celog regiona i sveta.

Turska se godinama suočava sa kritikama međunarodnih organizacija za ljudska prava i pojedinih zapadnih država zbog odnosa prema političkim protivnicima i vojnih operacija protiv kurdskih grupa u Turskoj, Siriji i Iraku.

Ankara odbacuje optužbe za genocid nad Kurdima.