Poslednjih godina na mnogim grčkim plažama postala je uobičajena praksa da turisti rano ujutru ili čak tokom noći ostavljaju peškire i druge stvari kako bi sebi obezbedili najbolje pozicije. Vlasti smatraju da takvo ponašanje ugrožava slobodan pristup javnim plažama i stvara probleme drugim posetiocima.

Zbog toga će na najposećenijim destinacijama, posebno na Halkidikiju, od ranih jutarnjih časova patrolirati ekipe zadužene za uklanjanje ostavljenih predmeta. U akciju će biti uključena i mehanizacija koja će sakupljati stvari ostavljene bez nadzora.

Kazne i do 300 evra

Pojedini turisti ne ostavljaju samo peškire, već i suncobrane, ležaljke, stolove, pa čak i predmete koje dodatno osiguravaju katancima kako ih niko ne bi pomerio. Grčke vlasti poručuju da takva praksa više neće biti tolerisana.

„Plaže moraju ostati dostupne svima. Niko nema pravo da zauzima ili rezerviše delove javne plaže. Samo zakupci koji za to imaju dozvolu mogu da postavljaju ležaljke na određenim površinama“, navodi se u saopštenju lokalnih vlasti.

Pojačane kontrole širom obale

Kontrole se sprovode i na severu zemlje, od Kavale do Aleksandrupolisa. Posetiocima je i dalje dozvoljeno da koriste sopstvene suncobrane i ležaljke bez dodatnih troškova, ali su u obavezi da po odlasku uklone svu svoju opremu.

Za one koji prekrše pravila predviđene su novčane kazne od 100 do 300 evra, naročito ukoliko predmeti ostanu na plaži tokom noći. Lokalne vlasti ističu da će tokom letnje sezone kontrole biti znatno češće zbog sve veće posećenosti i rastuće potražnje za slobodnim mestima na plažama.