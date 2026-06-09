Kada se u Srbiji pomene letovanje u Grčkoj, većina odmah pomisli na Halkidiki, Tasos, Lefkadu ili neka od najpoznatijih jonskih ostrva. Međutim, prema iskustvu Srpkinje koja godinama živi u Grčkoj, lokalno stanovništvo često bira sasvim drugačije destinacije za odmor.

Kako prenosi Blic, Marija Mikić, koja sa porodicom živi u Grčkoj i redovno deli iskustva iz svakodnevnog života, odlučila je da proveri gde zapravo letuju Grci. Odgovor je potražila od supruga Grka i ljudi iz njihovog okruženja, a zaključak je da lokalci uglavnom izbegavaju mesta koja su najpopularnija među stranim turistima.

Grci uglavnom beže od najvećih turističkih gužvi

Za razliku od turista koji često biraju najpoznatija letovališta, mnogi Grci traže mirnije destinacije, manje gužve i autentičniju atmosferu. Zbog toga često odlaze u kontinentalni deo zemlje ili na manje posećena ostrva gde nema masovnog turizma.

Prema navodima iz teksta, među popularnim izborima lokalaca nalaze se ostrva poput Andros, Tinos, Paros, Kitnos, Ikarija, Agistri i Poros, koja su među strancima znatno manje poznata od Mikonosa ili Santorinija.

Manja ostrva i kontinentalna mesta sve su popularniji izbor

Jedan od razloga za ovakav izbor jesu troškovi. Na manjim ostrvima smeštaj, restorani i svakodnevni troškovi često su pristupačniji nego na najpoznatijim turističkim destinacijama. Pored toga, lokalci posebno cene mesta u kojima mogu da izbegnu velike gužve tokom špica sezone.

Mnogi Grci zato godišnji odmor provode u manjim primorskim mestima ili kod porodice i prijatelja, umesto u najpoznatijim turističkim centrima.

Turisti i lokalci često imaju različite prioritete

Dok strani gosti uglavnom traže uređene plaže, bogat noćni život i poznate atrakcije, lokalno stanovništvo češće bira mir, prirodu i mesta koja nisu preplavljena turistima. Upravo zbog toga destinacije koje Grci preporučuju često ostaju van glavnih turističkih vodiča.

Poslednjih godina sve više turista počinje da istražuje upravo takva mesta, verujući da se na njima može doživeti autentičnija strana Grčke, daleko od prenatrpanih plaža i visokih sezonskih cena.

Zašto ova mesta postaju sve zanimljivija

Iako poznata letovališta i dalje privlače milione turista, iskustva ljudi koji žive u Grčkoj pokazuju da postoji veliki broj manje poznatih destinacija koje nude podjednako lepo more, tradicionalnu grčku atmosferu i znatno manje gužve.

Zbog toga mnogi putnici danas sve češće traže preporuke lokalaca, verujući da upravo oni najbolje znaju gde se kriju najlepše plaže i najopuštenija mesta za odmor.