Profesor Džon Miršajmer izjavio je da su američke sankcije izazvale ogromne ljudske posledice širom sveta, pozivajući se na istraživanja o njihovom uticaju.

- Američke sankcije od 1971. do 2021. ubile su 38 miliona ljudi… Oni koriste ogromnu ekonomsku moć da nametnu mere koje izazivaju patnju i podstiču pobune, a to rade u zemljama poput Venecuele, Kube i Irana - upozorio je profesor.

Prema izveštaju časopisa „The Lancet“, jednostrane sankcije koje su SAD i EU nametnule od 1970. godine povezane su sa 38 miliona smrtnih slučajeva. U nekim godinama tokom 1990-ih, ubijeno je više od milion ljudi. U 2021. godini, poslednjoj godini za koju su dostupni podaci, sankcije su rezultirale sa preko 800.000 smrtnih slučajeva.