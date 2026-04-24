Iako deluju potpuno „naše“, mnoge od njih zapravo potiču iz mađarskog jezika. Reč je o takozvanim hungarizmima – rečima koje su se kroz istoriju odomaćile u srpskom jeziku.
Zanimljivo je da mnogi od nas svakodnevno koriste ove izraze, a da toga uopšte nisu svesni.
Zašto u srpskom jeziku ima toliko mađarskih reči
Na ovim prostorima vekovima su se preplitale različite kulture, narodi i jezici. Upravo zbog te istorijske povezanosti, u srpskom jeziku danas postoji veliki broj tuđica – od turcizama i germanizama, do hungarizama.
Iako se često misli da su mađarske reči karakteristične samo za Vojvodinu, istina je da su rasprostranjene širom Srbije i duboko ukorenjene u svakodnevnom govoru.
Najpoznatiji hungarizmi u srpskoj kuhinji
Kada je reč o hrani, uticaj mađarskog jezika posebno je vidljiv. Reči poput:
- gulaš
- paprikaš
- palačinke
odavno su deo naše tradicije. Gulaš i paprikaš su nezaobilazna jela koja se često pripremaju u domaćinstvima, dok su palačinke omiljeni desert svih generacija.
Reči koje koristimo svaki dan, a potiču iz mađarskog
Hungarizmi nisu prisutni samo u gastronomiji. Naprotiv, koristimo ih u gotovo svim sferama života:
- cipele (od mađarskog „cipő“)
- bunda (zimski kaput)
- šargarepa (od „sárga“ – žuta i „répa“ – repa)
- soba („szoba“)
- fioka (pregrada)
- lopta („labda“)
- džak („zsak“)
- kočije (od „kocsi“)
Tu su i reči poput roštilj, kecelja, ašov, đumbir, ali i izrazi koje koristimo u svakodnevnom govoru, poput lopov ili pandur.
Kako su ove reči postale deo našeg jezika
Iako mnoge od ovih reči imaju poreklo u drugim jezicima (latinskom, nemačkom ili turskom), u srpski su često stigle upravo preko mađarskog. Vremenom su se toliko odomaćile da ih danas doživljavamo kao potpuno prirodan deo našeg jezika.
Jezik kao ogledalo istorije
Priča o hungarizmima pokazuje koliko je srpski jezik bogat i slojevit. Svaka pozajmljena reč nosi deo istorije, kulture i susreta naroda koji su vekovima živeli jedni pored drugih.
Zato sledeći put kada budete spremali gulaš ili oblačili cipele, setite se – možda govorite mađarski više nego što mislite.
