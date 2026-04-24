Iako deluju potpuno „naše“, mnoge od njih zapravo potiču iz mađarskog jezika. Reč je o takozvanim hungarizmima – rečima koje su se kroz istoriju odomaćile u srpskom jeziku.

Zanimljivo je da mnogi od nas svakodnevno koriste ove izraze, a da toga uopšte nisu svesni.

Zašto u srpskom jeziku ima toliko mađarskih reči

Na ovim prostorima vekovima su se preplitale različite kulture, narodi i jezici. Upravo zbog te istorijske povezanosti, u srpskom jeziku danas postoji veliki broj tuđica – od turcizama i germanizama, do hungarizama.

Iako se često misli da su mađarske reči karakteristične samo za Vojvodinu, istina je da su rasprostranjene širom Srbije i duboko ukorenjene u svakodnevnom govoru.

Najpoznatiji hungarizmi u srpskoj kuhinji

Kada je reč o hrani, uticaj mađarskog jezika posebno je vidljiv. Reči poput:

gulaš

paprikaš

palačinke

odavno su deo naše tradicije. Gulaš i paprikaš su nezaobilazna jela koja se često pripremaju u domaćinstvima, dok su palačinke omiljeni desert svih generacija.

Reči koje koristimo svaki dan, a potiču iz mađarskog

Hungarizmi nisu prisutni samo u gastronomiji. Naprotiv, koristimo ih u gotovo svim sferama života:

cipele (od mađarskog „cipő“)

(od mađarskog „cipő“) bunda (zimski kaput)

(zimski kaput) šargarepa (od „sárga“ – žuta i „répa“ – repa)

(od „sárga“ – žuta i „répa“ – repa) soba („szoba“)

(„szoba“) fioka (pregrada)

(pregrada) lopta („labda“)

(„labda“) džak („zsak“)

(„zsak“) kočije (od „kocsi“)

Tu su i reči poput roštilj, kecelja, ašov, đumbir, ali i izrazi koje koristimo u svakodnevnom govoru, poput lopov ili pandur.

Kako su ove reči postale deo našeg jezika

Iako mnoge od ovih reči imaju poreklo u drugim jezicima (latinskom, nemačkom ili turskom), u srpski su često stigle upravo preko mađarskog. Vremenom su se toliko odomaćile da ih danas doživljavamo kao potpuno prirodan deo našeg jezika.

Jezik kao ogledalo istorije

Priča o hungarizmima pokazuje koliko je srpski jezik bogat i slojevit. Svaka pozajmljena reč nosi deo istorije, kulture i susreta naroda koji su vekovima živeli jedni pored drugih.

Zato sledeći put kada budete spremali gulaš ili oblačili cipele, setite se – možda govorite mađarski više nego što mislite.