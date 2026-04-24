Američki ministar odbrane Pit Hegset ponovo je naglasio potrebu da azijski i evropski saveznici preuzmu deo odgovornosti za obezbeđivanje ključnog Ormuskog moreuza, poručivši da je "vreme za besplatno oslanjanje na SAD završeno".

On je ove izjave dao tokom brifinga u Pentagonu, ističući da se aktuelna američka pomorska blokada iranskih luka i plovila "širi i postaje globalna", kao i da će trajati "koliko god bude potrebno".

"Evropa i Azija decenijama su imale koristi od naše zaštite, ali vreme za besplatno oslanjanje je završeno", rekao je Hegset, naglašavajući da američki napori u Ormuzskom moreuzu "ne bi trebalo da budu samo američki posao".

"Amerika i slobodni svet zaslužuju saveznike koji su sposobni, lojalni i koji razumeju da savezništvo nije jednosmerna ulica, već dvosmerna", dodao je on.

Hegset je takođe istakao da Evropi prolazak kroz Ormuski moreuz mnogo više znači zbog uvoza energije nego Sjedinjenim Državama.

"Evropa bi možda trebalo da počne manje da govori i da organizuje manje konferencija... Ovo je mnogo više njihov rat nego naš", rekao je on.

On je, kako se navodi, pozvao saveznike da pomognu američkoj pomorskoj blokadi ili da učestvuju u obezbeđivanju plovidbe kroz Ormuski moreuz, uključujući i slanje ratnih brodova za pratnju trgovačkih plovila kroz ovaj rizični region zbog mogućih iranskih napada.

"Operacija protiv Irana - poklon svetu"

On je američku vojnu operaciju protiv Irana opisao kao "smelu i opasnu misiju", ali i kao "poklon svetu", ističući da je cilj da Iran nikada ne dođe u posed nuklearnog oružja.

Takođe je naglasio da Teheran ima priliku da postigne "dobar" i "pametan" dogovor sa SAD.

"Naša blokada se širi i postaje globalna. Kao što je predsednik rekao, imamo sve vreme ovog sveta", rekao je Hegset.