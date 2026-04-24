Zapad je Rusiji objavio otvoreni rat i koristi kijevski režim i ukrajinsku državu kao geopolitičkog "udarnog ovna", izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
On je naveo da su perspektive saradnje sa Zapadom, koje su nekada delovale realno, sada "otišle u nepovrat".
- U jednom periodu naše istorije, nakon stvaranja UN, OEBS-a i nakon nestanka Sovjetskog Saveza, perspektive suživota, pa čak i saradnje sa Zapadom činile su nam se veoma realnim. Sve je to otišlo u nepovrat. Nama je objavljen otvoreni rat. Za to se kao "vrh koplja" koristi kijevski režim… Kijevski režim i ukrajinska država otvoreno se koriste kao geopolitički udarni ovan - izjavio je Lavrov.
Lavrov je dodao da zapadne zemlje pokušavaju da demonizuju sve rusko kako bi opravdale svoju politiku. On je ocenio da Brisel, Berlin, Pariz i London otvoreno govore o pripremi rata sa Rusijom u doglednoj budućnosti.
Kolektivni Zapad pokušava da sačuva hegemoniju
Kolektivni Zapad nastoji da po svaku cenu sačuva dominaciju i obuzda razvoj novih svetskih centara u Aziji, Africi i Latinskoj Americi, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
On je ocenio da je politika zapadnih zemalja danas glavna pretnja međunarodnom miru i bezbednosti.
Prema njegovim rečima, strateški cilj Zapada ostaje očuvanje hegemonije i sprečavanje razvoja konkurenata iz zemalja takozvane svetske većine.
Lavrov i Dar razgovarali o situaciji u Persijskom zalivu
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov razgovarao je telefonom sa ministrom spoljnih poslova Pakistana Muhamadom Ishakom Darom o rusko-pakistanskoj saradnji i situaciji u Persijskom zalivu.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Lavrov visoko ocenio posredničku ulogu Islamabada u naporima za postizanje stabilnog dogovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.
Rusija je spremna da pomogne naporima za postizanje dogovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije posle razgovora Sergeja Lavrova sa pakistanskim kolegom.
