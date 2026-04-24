Sankcije Evropske unije prema Rusiji imaju negativan uticaj, ali Rusija već ima iskustvo u minimiziranju posledica sankcija, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Sankcije su loše, bilo bi pogrešno reći da 'nisu strašne' i slično", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da li bi se Rusija plašila daljih sankcija EU, prenosi Interfkas.

Prema njegovim rečima, Rusija je već stekla značajno iskustvo u minimiziranju posledica sankcija, kao i u tome kako da nastavi rad u širokom spektru oblasti uprkos sankcijama, koje smatra potpuno nezakonitim.

Ranije danas Evropska unija usvojila je 20. paket sankcija Rusiji, uvodeći nove mere koje obuhvataju energetiku, finansijski sektor, trgovinu i propagandu, a prvi put je aktiviran mehanizam za sprečavanje zaobilaženja sankcija.

Iz Evropske komisije poručeno je da je cilj novih sankcija dodatni pritisak na Moskvu kako bi pristala na pregovore o ratu u Ukrajini pod uslovima koji su prihvatljivi za Kijev.

