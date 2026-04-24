Sukob SAD i Izraela sa Iranom, najverovatnije je doneo političku korist iranskom režimu, uprkos tome što su ubijeni visoki zvaničnici te zemlje i što je zemlja teško bombardovana, navelo je nekoliko zapadnih diplomata upućenih u situaciju.

Kako su naveli američki predsednik Donald Tramp je insistirao na brzom okončanju sukoba, pojačao je bombardovanje, pretio uništenjem infrastrukture, pokušao je s diplomatskim merama i naredio pomorsku blokadu, međutim Teheranu se ne žuri da postigne sporazum, prenosi NBC njuz.

Pet neimenovanih zapadnih zvaničnika ocenjuje da je uprkos atentatima na iranske lidere i oštećenju niza vojnih objekata iranski režim politički profitirao od napada, kao i da je sada stabilniji nego pre rata i nešto "tvrđi".

"Masovni antivladini protesti koji su potresali zemlju nedeljama pre sukoba su se u ovom trenutku povukli. Takozvana umerena ili reformistička frakcija unutar režima je marginalizovana, jer su teško američko bombardiranje i Trampovi česti ultimatumi potkopali njihove argumente da bi popustljiviji pristup Vašingtonu mogao da donese koristi", ocenilo je pet zvaničnika.

Tramp je ranije rat nazvao "malim izletom" koji bi se završio otprilike pet sedmica nakon što je počeo, a novinarima je u četvrtak rekao da ne želi da žuri.

Međutim, navodi američki portal, što se rat više produžava, birači su sve nezadovoljniji načinom na koji se Tramp nosi sa ratom i ekonomskim posledicama sukoba, pa je tako poslednja anketa pokazala da dve trećine Amerikanaca ne odobrava Trampovo postupanje u ratu, dok jedna trećina odobrava.

Pofesor na Školi za spoljne poslove Univerziteta Džordžtaun Danijel Buiman smatra da lideri Irana veruju da Trampova administracija i američka javnost nemaju želudac da tolerišu dugotrajan rat i da će odustati kako ekonomski i politički troškovi budu rasli.

"Za iranski režim, sukob je egzistencijalne prirode, dok je za većinu Amerikanaca najbolje da se završi i zaboravi, s nadom da će cene na pumpama uskoro da padnu. Ovo odstupanje oblikuje očekivanja o eskalaciji. Ako iranski akteri pretpostave da će Vašington na kraju da traži izlazak, imaju podsticaje da produže sukob, i da smatraju da će postepeni pritisak dovesti do ustupaka", napisao je nedavno Biman.

Dodao je da blefiranje, kojem je Tramp sklon, rizikuje uveravanje Iranaca da crvene linije SAD-a nisu stvarne.

Do sada je Tramp nekoliko puta produžavao rok za postizanje sporazuma sa Iranom, uvek uz ozbiljne pretnje, a prema izvorima iz Bele kuće u administraciji se vodi ozbiljna debata o tome da li javno postaviti još jedan čvrsti rok, a zatim ga ipak propustiti

Tramp se kladi da će američka pomorska blokada iranskih luka prisiliti Teheran da napravi ustupke za pregovaračkim stolom i ponovo otvori moreuz, navodi NBC u analizi i dodaje da američki zvaničnici i zagovornici blokade veruju da će to na kraju izazvati hiperinflaciju i ozbiljnu finansijsku krizu u Iranu, prisiljavajući Teheran da popusti.

Istovremeno Iran takođe kontroliše Ormuski moreuz plovnog puta, čije zatvaranje je poremetilo isporuke nafte, đubriva i druge robe i izazvalo ekonomske šokove širom sveta.

Zapadni zvaničnici smatraju da Iran računa na to da može da izdrži duže, jer ima dugogodišnje iskustvo u apsorpciji ekonomskih kazni i da bi mogao da ostvari prihod prodajom nafte koju ima u skladištima kod obale Malezije i Kine, kao i izvozom gasa putem gasovoda i štampanjem novca.

Dodaju i da su Iranci očito bili u slabijem položaju pre američkih i izraelskih vojnih operacija krajem februara, što se pokazalo u spremnosti Teherana na kompromis koji je uključivao značajne ustupke njihovom nuklearnom programu, koji je dugo bio njihov najveći izvor uticaja.

Sada, s efektivnom kontrolom Ormuskog moreuza, Iran je pronašao daleko efikasniju globalnu prednost za prethodne ustupke i ima malo razloga za kapitulaciju, navodi jedan od diplomata.

NBC zaključuje da Iran, uprkos ponovljenim američkim i izraelskim bombardovanjima, zadržava mnogo raketa, dronova i mina kako bi održao kontrolu nad moreuzom, ali je otkrio i da ne treba mnogo da bi se povećali troškovi osiguranja za brodarske kompanije i obeshrabrio komercijalni saobraćaj na tom plovnom putu.