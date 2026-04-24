Američki predsednik Donald Tramp i dalje razmatra mogućnost kopnene invazije na Iran, što bi moglo da izazove još veću katastrofu po Sjedinjene Američke Države i dodatno pogorša globalnu krizu, upozorio je demokratski senator Kris Marfi.

On je na društvenoj mreži Iks ocenio da Trampovo odbijanje da okonča rat omogućava Iranu da zadrži kontrolu nad Ormuskim moreuzom i održava cene energenata na izuzetno visokom nivou.

Marfi: Rat sa Iranom može da napravi još veću štetu

- On i dalje razmatra katastrofalnu kopnenu invaziju, a njegovo odbijanje da zaustavi rat zadržava kontrolu Irana nad moreuzom i održava katastrofalno visoke cene energenata -napisao je Marfi.

Senator je dodao da je teško poverovati da šteta od Trampovog rata protiv Irana može da bude još veća, ali da se, prema njegovoj oceni, upravo to dešava.

- Ovaj rat ubija Amerikance, izaziva globalnu prehrambenu krizu, čini Iran jačim, slabi Ameriku i doprinosi jednoj od najvećih korupcionaških šema u našoj istoriji - poručio je Marfi.

Tramp je u utorak izjavio da produžava primirje sve dok Teheran ne predstavi predloge za rešavanje sukoba i dok se pregovori ne završe.

Pentagon gomila snage u regionu

Njujork tajms je u martu objavio da Pentagon planira prebacivanje još oko 2.000 vojnika iz 82. vazdušno-desantne divizije u region.

Kasnije je, prema navodima istog lista, broj američkih vojnika u toj zoni povećan na oko 50.000. Ti vojnici, kako se navodi, biće raspoređeni u dometu Irana, ali njihova tačna lokacija nije objavljena.

Prema pojedinim pretpostavkama, američki desantnici mogli bi da učestvuju u zauzimanju ostrva Hark ili u nekoj drugoj operaciji zajedno sa pešadijskim jedinicama.

Vojni stručnjaci, međutim, upozoravaju da čak ni kontingent od 50.000 vojnika nije dovoljan za veliku kopnenu kampanju protiv Irana.

Iran zauzima teritoriju koja je približno jednaka trećini kontinentalnog dela Sjedinjenih Američkih Država i ima oko 93 miliona stanovnika. Analitičari ocenjuju da bi zauzimanje i dugoročno držanje takve zemlje sa trenutnim američkim snagama bilo praktično nemoguće.