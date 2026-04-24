Profesor Džon Miršajmer izneo je ozbiljne tvrdnje o posledicama američkih sankcija, navodeći da su one tokom poslednjih decenija imale razorne efekte širom sveta.

On se pozvao na istraživanja koja ukazuju na veliki broj žrtava povezanih sa ekonomskim merama koje su Sjedinjene Američke Države sprovodile u različitim državama.

„Američke sankcije od 1971. do 2021. ubile su 38 miliona ljudi… Oni koriste ogromnu ekonomsku moć da nametnu mere koje izazivaju patnju i podstiču pobune, a to rade u zemljama poput Venecuele, Kube i Irana“, rekao je Miršajmer.

Prema podacima objavljenim u medicinskom časopisu „The Lancet“, jednostrane sankcije koje su SAD i Evropska unija uvodile od 1970. godine povezane su sa ukupno 38 miliona smrtnih slučajeva.

U pojedinim periodima, posebno tokom 1990-ih godina, broj žrtava bio je izuzetno visok, pa je, prema tim podacima, u nekim godinama premašivao milion ljudi.

Najnoviji dostupni podaci odnose se na 2021. godinu, kada je, prema procenama, više od 800.000 smrtnih slučajeva dovedeno u vezu sa efektima sankcija.

Ove tvrdnje dodatno su otvorile raspravu o ulozi ekonomskih sankcija u međunarodnoj politici i njihovim humanitarnim posledicama, posebno u državama koje su pod dugotrajnim pritiscima i ograničenjima.