Ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar imenovao je danas iskusnog diplomatu Georga Deka na novouspostavljenu funkciju specijalnog izaslanika za hrišćanski svet, sa ciljem produbljivanja veza Izraela sa hrišćanskim zajednicama širom sveta, saopštilo je danas izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Dek, koji je donedavno bio ambasador Izraela u Azerbejdžanu, je prvi hrišćanin na toj funkciji i pripadnik je arapske hrišćanske zajednice u Jafi, prenosi Tajms of Izrael.

"Država Izrael pridaje veliki značaj odnosima sa hrišćanskim svetom i svojim hrišćanskim prijateljima širom sveta", rekao je Sar, izražavajući uverenje da će Dek doprineti jačanju tih veza.

Imenovanje je usledilo nakon niza incidenata koji su narušili odnose Izraela sa hrišćanskom zajednicom, uključujući zabranu latinskom patrijarhu Pjerbatisti Picabali i drugim visokim crkvenim zvaničnicima da prisustvuju bogosluženju na praznik Cveti u Crkvi Svetog groba u Jerusalimu zbog ratnih ograničenja.

Nedavno je, takođe, objavljena fotografija na kojoj pripadnik Izraelskih odbrambenih snaga razbija statuu Isusa Hrista čekićem u južnom Libanu, što je izazvalo široku osudu u Izraelu i inostranstvu.

Vojnik koji je učestvovao u incidentu, kao i drugi koji je snimio incident, udaljeni su sa borbenih dužnosti i osuđeni na zatvorsku kaznu nakon sprovedene istrage, navodi izraelski portal.