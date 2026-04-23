Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će već u nedelju započeti obilazak udaljenih sela širom Srbije, sa ciljem da se poboljša pristup zdravstvenoj zaštiti, posebno za starije građane koji žive u izolovanim sredinama.

Govoreći nakon otvaranja vidikovca na Kuli Beograd, Vučić je istakao da planira da koristi ambulantna vozila kako bi direktno obišao sela i razgovarao sa meštanima, pre svega sa penzionerima i njihovim porodicama.

– Sutra idem u Pariz, a već u nedelju krećem ambulantnim kolima da obilazim naša udaljena sela. Razgovaraću sa našim penzionerima i njihovim unucima, da vidimo kako da im pomognemo. Ako ne možemo da obezbedimo stalnu ambulantu, onda bar da se jednom nedeljno dolazi i da se pregledaju ljudi koji žive sami – rekao je Vučić.

Ovakav pristup ima za cilj da se reši jedan od najvećih problema u manjim sredinama – nedostatak redovne i dostupne zdravstvene zaštite. Mnogi stariji građani u selima nemaju mogućnost da lako dođu do lekara, što dodatno otežava njihovu svakodnevicu.

Najavljena inicijativa podrazumeva upravo suprotno – da zdravstvena pomoć dolazi do njih. Redovni pregledi na terenu mogli bi značajno da poboljšaju kvalitet života onih koji su najugroženiji, ali i da pruže sigurnost porodicama koje brinu o svojim starijim članovima.

Obilazak sela i direktan razgovor sa građanima, kako je najavljeno, trebalo bi da pokažu kako konkretne mere mogu da se primene u praksi i da doprinesu rešavanju problema koji godinama pogađa ruralna područja Srbije.