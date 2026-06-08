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Prekinuta komunikacija sa Modžtabom Hamneijem

Komunikacija između vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija i iranskih zvaničnika je prekinuta od nedelje uveče, prema informacijama koje je dobio Iran Internešenel. Izvor upoznat sa razvojem događaja rekao je da su raketni napadi na Izrael u ponedeljak verovatno izvedeni po unapred utvrđenim vojnim protokolima bez koordinacije sa kancelarijom vrhovnog vođe Hamneija. Izvor je dodao da je odgovor Revolucionarne garde na izraelski napad na južna predgrađa Bejruta izgledao prebrzo da bi usledio nakon razmene poruka sa Modžtabom Hamneijem.

Iran pokreće sudski postupak protiv više od 3.000 ljudi

Iran je pokrenuo sudski postupak protiv 3.121 osobe zbog "saradnje sa neprijateljem", saopštilo je pravosuđe zemlje. Asgar Džahangir, portparol pravosuđa, rekao je da su oni koji su pod krivičnim gonjenjem "izdajnici domovine i plaćenici" koji su radili u saradnji sa SAD i Izraelom. Do sada je uhapšeno i ostaje u pritvoru 2.406 osoba. Podignuto je približno 1.000 optužnica, dodao je portparol.

Napad na Iran velikih razmera

Izraelska vojska saopštila je da su borbeni avioni izveli "napad velikih razmera" na "strateške odbrambene sisteme" širom Irana. "Nedavno su odbrambeni sistemi raspoređeni u brojnim oblastima širom Irana kao deo napora režima da obnovi svoje kapacitete za detekciju i odbranu, koji su degradirani tokom operacije. Udar je doveo do demontaže ovih sistema", navodi se u saopštenju, dodajući da su u operaciji učestvovale desetine ratnih aviona.

Eksplozija u zapadnom Teheranu

U zapadnom Teheranu se u ponedeljak čula eksplozija, prema izveštaju Nournews-a, medija povezanog sa Vrhovnim savetom za nacionalnu bezbednost Irana.

Teheran: "Nastavićemo"

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da će iranske oružane snage nastaviti sa svojim "merama odvraćanja" koliko god bude potrebno, dodajući da diplomatija ne može da se nastavi ako Izrael ili Sjedinjene Države prekrše sporazume koji su doveli do primirja u Libanu. Bagaei je takođe kritikovao generalnog direktora IAEA Rafaela Grosija, rekavši da je njegov pristup iranskom nuklearnom dosijeu bio "politički i neodgovoran". Dodao je da odgovornost za trenutno stanje iranskog nuklearnog dosijea snose Sjedinjene Države i Izrael.

Bagaei: "Izrael ili obmanuo SAD ili je delovao koordinirano"

Iran je izrazio sumnju u izjave SAD da nije bio upoznat sa izraelskim vojnim akcijama, a portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei je u ponedeljak rekao da je Izrael ili obmanuo Vašington ili su dva saveznika delovala koordinirano.

Bagaei je rekao da je iranski napad prethodnog dana bio "odbrambena mera" prema članu 51 Povelje UN i tvrdio da Sjedinjene Države snose direktnu odgovornost za izraelske akcije koje, po mišljenju Teherana, podrivaju regionalni mir i bezbednost.

Iran kaže da neće dozvoliti ponovljene napade pod "plaštom primirja".

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagaei rekao je da Iran neće dozvoliti Izraelu ili Sjedinjenim Državama da više puta izvršavaju napade dok nastavljaju da izjavljuju svoju posvećenost prekidu vatre. "Nećemo dozvoliti cionističkom režimu ili Sjedinjenim Državama da iskoriste trenutnu situaciju i ponavljaju svoje agresije svaki dan, dok samo izdaju saopštenja u kojima kažu da ostaju posvećeni primirju", rekao je Bagaei.

Svi aerodromi u zapadnom Iranu zatvoreni do daljnjeg

Svi aerodromi u zapadnom Iranu zatvoreni su do daljnjeg, saopštila je jutros iranska poluzvanična novinska agencija Fars, pozivajući se na Iransku organizaciju civilnog vazduhoplovstva.

Navodi se da su, nakon izveštaja o napadima na teheranske aerodrome, zatvoreni i Međunarodni aerodrom Mehrabad i Međunarodni aerodrom Imam Homeini.

Izraelski udari na Iran

Izrael zatvorio granice sa Gazom nakon napada Irana

Izraelska vladina agencija COGAT objavila je da zatvara prelaze Rafah i Kerem Šalom u Gazi do daljnjeg.

Agencija je dodala da je zatvaranje jedna od "neophodnih bezbednosnih mera" uvedenih nakon iranskog raketnog napada na Izrael.

Nova lansiranja iz Irana

Gori Izrael

Upozorenje za SAD

Islamska revolucionarna garda saopštila je da je nedavno gađala dve izraelske vazduhoplovne baze u Nevatimu i Tel Nofu raketnim napadima, prema državnim medijima. Navodi se da je "spremna da izvodi operacije na svim frontovima" i da su odgovori planirani "na osnovu različitih neprijateljskih scenarija". "Upozoravamo američku administraciju i režime koji podržavaju neprijateljski entitet na posledice intervencije. Potvrđujemo da će svako zemljište ili vazdušni prostor otvoreni za agresiju protiv Irana učiniti njegove vlasnike direktnom metom naših udara."

Dramatično saopštenje; Proglašena puna borbena gotovost

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je pokrenula novu vojnu operaciju protiv Izraela, gađajući strateške vazdušne baze.

Treći napad iranskih raketa

Izraelska vojska saopštila je da je identifikovala treći talas raketa lansiranih iz Irana ka zemlji. Navodi se da odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju i da su poslate poruke predostrožnosti onima u relevantnim područjima. "Pre kratkog vremena, izraelska vojska je identifikovala rakete lansirane iz Irana ka teritoriji Države Izrael. Odbrambeni sistemi deluju kako bi presreli pretnju. U proteklih nekoliko minuta, Komanda domaćeg fronta poslala je predostrožnu direktivu direktno na mobilne telefone u relevantnim područjima. Javnost se moli da se ponaša odgovorno i sledi uputstva – ona spasavaju živote. Po prijemu upozorenja, javnosti se nalaže da uđe u zaštićeni prostor i da tamo ostane do daljnjeg obaveštenja", navodi se u saopštenju izraelske vojske. Iranska Revolucionarna garda je nedavno saopštila da je ciljala dve vazduhoplovne baze u Nevatimu i Tel Nofu.

Lete rakete na sve strane

Iranska državna televizija je prenela da se zvuk eksplozija čuo u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, ali nije bilo dodatnih informacija o žrtvama i materijalnoj šteti, prenosi Gardijan.

Očevici u Teheranu su potvrdili da se čula najmanje jedna snažna eksplozija zapadno od centralnih kvartova iranske prestonice.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su uspešno presrele sve iranske balističke rakete.

Američki predsednik Donald Tramp apelovao je na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "ne uzvraća na napade" rekavši da nije srećan zbog eskalacije i da to neće pomoći u pregovorima sa zvaničnim Teheranom.

IRGC navodi da je pokrenula napade na izraelske vazduhoplovne baze Nevatim i Tel Nof.

Navodi se da su napadi bili odgovor na izraelske napade na nekoliko radarskih lokacija u tri dela zemlje.

Revolucionarna garda: Izrael koristio balističke rakete za napad na Iran