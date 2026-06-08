"Iran je lansirao rakete na Izrael sinoć i rano jutros. Upozorenja o raketama su se oglasila u 6 ujutru u Jerusalimu.

Hvala Bogu, rakete su presretnute. Iran i njegovi posrednici zla žele da spale Ameriku i Izrael. Matični brod Satane je u Teheranu", objavio je Hakabi na svom X nalogu, prenosi Tajms of Izrael.

Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne delove Irana, a nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Iranska državna televizija je prenela da se zvuk eksplozija čuo u Isfahanu, Karadžu, Tabrizu i Teheranu, ali nije bilo dodatnih informacija o žrtvama i materijalnoj šteti.