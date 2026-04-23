"Izgradnjom Linijskog parka ispunjavamo obećanje dato građanima da ćemo nekada zapuštenu prugu i industrijsku zonu u srcu grada pretvoriti u park čime smo na najbolji mogući način aktivirali potencijale naše opštine i građanima omogućili da imaju nove, zelene i uređene javne prostore koje mogu svakodnevno da koriste", izjavio je predsednik GO Stari grad Radoslav Marjanović.

Celina na potezu od Sportskog centra "Milan Gale Muškatirović - 25. maj" do Marine Dorćol ulazi u završnu fazu realizacije na Gradskoj opštini Stari grad.

"Po završetku, park će imati nekoliko hiljada novih stabala, više od 200.000 kvadratnih metara zelenih površina, oko 100.000 kvadrata pešačkih zona, kao i oko pet kilometara biciklističkih staza, čime se formira novi zeleni koridor duž prostora na kojem se nekada nalazila pruga i zapuštena industrijska zona", rekao je Marjanović.

On je istakao da su u ovom trenutku radovi u punom jeku na potezu od Sportskog centra "25. maj" do Marine Dorćol.

Radovi na celini 4 ulaze u završnu fazu i trenutno se radi ozelenjavanje i sadnja drveća i već sada mogu da se vide obrisi kako će izgledati novi dorćolski park, naveo je Marjanović.

"Na ovoj deonici formirano je pet bočnih pristupa, koji povezuju park sa postojećim pešačkim komunikacijama. Realizovan je kompletan sistem za navodnjavanje, kao i priprema terena kroz humuziranje tla sa supstratom debljine do 1,5 metara, što obezbeđuje kvalitet i održivost zelenih površina. Sadnja zelenila je u toku, čime ova celina dobija svoj puni izgled i funkcionalnost", objasnio je Marjanović.

Paralelno sa tim radovima, na drugim celinama parka nastavlja se realizacija projekta - počeli su građevinski radovi na celini 5 kod Marine Dorćol.

"Završavaju se arheološka istraživanja na celini 2, što je preduslov za početak uređenje tog prostora i dalju realizaciju projekta, a za celinu 3 koja se prostire između K distrikta i SC 'Milan Gale Muškatirović - 25.maj' u fazi izrade je projekat za građevinsku dozvolu", rekao je Marjanović.

On je naglasio da je posebno važno da je planirana izgradnja podzemne garaže na prostoru ispod postojećeg parkinga SC "Milan Gale Muškatirović" koja će imati vise od 500 novih parking mesta, a prostor na kojem se nalazi postojeći parking biće integrisan u celinu 3 Linijskog parka, čime će se omogućiti povezivanje već izgrađenih i budućih delova parka u jedinstvenu celinu.