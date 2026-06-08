Napadom na dve izraelske vazduhoplovne baze na okupiranim palestinskim teritorijama, Revolucionarna garda Irana (IRGC) pokrenula je operaciju Nasr (Pobeda), saopšteno je danas iz komande IRGC.

"Pre nekoliko minuta borci vazduhoplovnih snaga IRGC započeli su operaciju Nasr ciljajući važne strateške centre izraelskih vazduhoplovnih snaga u bazama Nevatim i Tel-Nof na okupiranim teritorijama", navodi se u saopštenju, prenosi državna novinska agencija Tasnim.

U saopštenju se navodi da je ova operacija "odgovor na raketnu agresiju cionističkog režima" u kojoj su stradala deca u tri područja na teritoriji Irana.

U saopštenju IRGC se ističe da su sve borbene i operativne jedinice u potpunosti spremne za izvođenje opsežnih operacija na svim frontovima i da imaju pripremljene akcione planove za reagovanje na sve scenarije neprijateljskih udara.

Vanredna sednica izraelskog kabineta za bezbednost

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu održaće danas u 11 časova po lokalnom vremenu sastanak bezbednosnog kabineta zbog eskalacije sukoba sa Iranom, izjavio je neimenovani izraelski zvaničnik za dnevni list Tajms of Izrael navodeći da će današnjem sastanku prisustvovati samo mala grupa ključnih ministara.

Izrael je rano jutros pokrenuo vazdušne napade na centralne i zapadne delove Irana, a nakon što je Iran u nedelju lansirao 10 raketa na sever Izraela kao odgovor na izraelske napade na južna predgrađa Bejruta.

Američki predsednik Donald Tramp apelovao je na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "ne uzvraća na iranske napade" rekavši da nije srećan zbog eskalacije i da to neće pomoći u pregovorima sa zvaničnim Teheranom, preneo je ranije danas Gardijan.