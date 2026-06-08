Istorija se ponavlja, međutim nažalost, često smo svedoci da se ponavljaju one najgore stvari iz istorije, najgroznija dešavanja. I toga smo juče bili svedoci u Frankfurtu na tribini blokaderskog Proglasa, započinje analitičar Uroš Piper.

- Ono što su nekada radile Hitlerove jurišne trupe, pretpostavljam da iz istorije znate – to su bile tzv. „braon košulje“, SA trupe, koje su premlaćivale ljude, tukle, maltretirale, sprečavale da na skupovima još uvek nacističke partije koja nije bila na vlasti do 1933. godine u Nemačkoj tuku ljude koji postavljaju pitanja – e to smo videli juče u Frankfurtu na tribini Proglasa. Čovek je prebijen kao što su nacisti nekada u Nemačkoj prebijali ljude. I opet se to dogodilo u Nemačkoj. Nacistički su zverski pretukli čoveka samo zato što je postavio pitanje. Samo zato što je postavio najpristojnije i najnormalnije pitanje, čak rekavši da on nije ni za vlast i Vučića niti za blokadere, čovek je prosto negde između. I poslednje pitanje, da li imate program, i tako dalje - ističe on.

- To je bilo dovoljno da dobije batine i bude izbačen iz sale. E to vam je Srbija kakvu oni nude. To vam je Srbija razdora, sukoba, tuče, jahanja, maltretiranja , ostavljanja žena bez poslova, starih roditelja bez penzije, izbacivanje dece iz vrtića, za svakog ko bi rekao da nije za njih, za svakog ko bi rekao da je za Vučića i SNS. E to su vam oni. To vam je taj jednopartijski mozak koji ne dopušta drugačije mišljenje. To je taj mozak koji bi samo tukao, jahao, kao što su radili nacisti do 1933. i posle u Nemačkoj, ili kao što su radili komunisti od 1944. u Srbiji kada su ušli u velike gradove. Ali na svu sreću, danas to neće moći da ponove, imaćemo izbore uskoro i biće poslati na smetilište političke istorije - zaključuje Piper.