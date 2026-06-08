Tokom intervjua, Tramp je izjavio da su aktuelni predizbori u Kaliforniji i predsednički izbori 2020. godine bili "namešteni", a nakon što je voditeljka više puta tražila dokaze za tu tvrdnju, Tramp je rekao da je "dovoljno samo da pogleda", prenosi BBC.

Velker je insistirala da to nije konkretan dokaz, a Tramp je odgovorio da zemlja nikada neće biti velika ukoliko štampa nije poštena. Voditeljka je pokušala da nastavi sa intervjuom, međutim, Tramp je svojoj pratnji rekao da napušta snimanje.

"Izvini, hajde da završimo ovo. Dosta mi je. Hvala ti draga, lepo se provedi", rekao je Tramp voditeljki pre nego što je napustio intervju. Nakon emitovanja, Velker se oglasila rekavši da će američki predsednik ponovo gostovati u emisiji.

"Razgovarala sam sa predsednikom Trampom u subotu. Pristao je da ponovo razgovara sa mnom u emisiji", navodi se u saopštenju.

Tramp je, tokom okruglog stola sa farmerima, odmah nakon snimanja priznao da je došlo do rasprave i naveo da je "bio pomalo iznerviran zbog kiše", da nije bio zadovoljan, ali da su se "na kraju ipak lepo proveli".

Intervju je sniman u štali u Viskonsinu, gde je Tramp prisustvovao događaju sa farmerima, a više puta je odlagan zbog tehničkih problema.

U Kaliforniji se i dalje prebrojavaju glasovi nakon predizbora kako bi se utvrdilo koja dva kandidata iz više izbornih trka, prolaze dalje i nalaze se na glasačkom listiću na novembarskim međuizborima.

Brojanje glasova u Kaliforniji često traje duže usled velikog broja glasova koji su poslati poštom, kao i složenih procedura obrade.