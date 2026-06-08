Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagae izjavio je danas na konferenciji za novinare da je "jasno da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za eskalaciju bliskoistočnog sukoba", preneli su danas iranski mediji.

"Niko u našem regionu ne veruje da bi cionistički režim izvršio akciju bez prethodne koordinacije i saradnje sa SAD. Ne smemo izgubiti iz vida činjenicu da su Sjedinjene Američke Države započele rat protiv Irana kako bi podržale cionistički režim", rekao je Bagei, prenosi iranska državna novinska agencija Tasnim.

On je optužio Vašington za kršenja prekida vatre preko agresije "cionističkog režima u Libanu" i upozorio da će i odgovornost za posledice eskalacije snositi Amerika.

"Delovanja cionističkog režima u regionu ne mogu se odvojiti od američke politike. Nećemo dozvoliti cionističkom režimu i Americi da svakodnevno ponavljaju napade", poručio je Bagei i dodao da su svi elementi iranskog sistema odbrane spremni da se suoče sa bilo kakvom situacijom.

Komentarišući tvrdnje pojedinih medija da Izrael špijunira SAD portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova je rekao da "ništa nije isključeno kada je u pitanju cionistički režim".

"Ništa nije isključeno kada je u pitanju cionistički režim. Američki zvaničnici bili su izloženi špijunaži cionističkog režima koji ne veruje u diplomatski proces i bar malo mira", rekao je Bagei i dodao da je lako uočljivo da je Izrael uvek delovao u očigledno destruktivnoj nameri.