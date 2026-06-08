Vlasti ostrvske države Mauricijus saopštile su danas da nisu dobile nikakav zvanični predlog američke administracije za ostrva Čagos.

Londonski dnevnik Telegraf objavio je da Bela kuća razmatra kupovinu ostrva Čagos, što bi potencijalno moglo da osujeti plan britanskog premijera Kira Starmera da Mauricijusu ustupi suverenitet nad tim ostrvima.

Britanska vlada je u aprilu obustavila sporazum o ustupanju suvereniteta nad ostrvima Čagos Mauricijusu, gde se nalazi američko-britanska vazduhoplovna baza Dijego Garsija u Indijskom okeanu.

Predlog američke adminstracije zaobilazi planove Velike Britanije i nudi dogovor o kupovini i preuzimanju kontrole nad Dijego Garsijom.

Predsednik SAD Donald Tramp je u februaru rekao da je sporazum o ustupanju suvereniteta nad ostrvina Čagos Mauricijusu "velika greška".

U međuvremenu vlada Mauricijusa je saopštila da pitanje suvereniteta nad arhipelagom Čagos nije predmet pregovora.

"Stav Mauricijusa ostaje nepromenjen. Suverenitet nad arhipelagom Čagos nije predmet pregovora", navodi se u saopštenju vlasti na Mauricijusu.