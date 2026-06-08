Neimenovani iranski vojni izvor upoznat sa vojnim planovima Teherana upozorio je danas da su iranski projektili spremni za momentalno lansiranje ukoliko Izrael odgovori na nedavnu vojnu operaciju iranskih snaga.

- Određeni broj iranskih projektila je spreman za momentalno lansiranje na veći broj ciljeva na okupiranim teritorijama ukoliko izraelski režim uzvrati na napade Irana - rekao je neimenovani iranski vojni izvor za državnu novinsku agenciju Tasnim.

On je naglasio da će, ukoliko Izrael odgovori, sledeća talas iranskih raketnih napada biti masovniji.

- Iran je spreman da započne veliku bitku ukoliko cionistički režim odgovora. Trebalo bi da čuju i da poslušaju ovo upozorenje - poručio je sagovornik Tasnima.

U saopštenju objavljenom u nedelju kasno uveče Revolucionarna garda Irana (IRGC) saopštila je da je raketna operacija bila direktan odgovor na široke zločine cionističkog režima u Libanu" koji su doveli do ubijanja i masovnog raseljavanja civila.

- Kao odgovor na rasprostranjen zločin uzurpatorskog izraelskog režima u južnom Libanu, ubijanje i masovno raseljavanje potlačenog naroda u Tiru, Nabatiji i drugim područjima, uključujući Bejrut, vazdušna baza Ramat David, izvor ovih agresija, našla se na nišanu balističkih projektila raketnih snaga IRGC - navodi se u saopštenju.